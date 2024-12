Utrechts waterschap betaalt rente uit op 400 jaar oude obligatie

Volgens het waterschap gaat het om de oudste nog rentegevende obligatie ter wereld. Die werd op 10 december 1624 door de rechtsvoorganger van De Stichtse Rijnlanden (Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams) uitgegeven om geld op te halen voor het herstel van de Lekdijk. De dijk was eerder dat jaar bij Tull en ’t Waal (gemeente Houten) doorgebroken.

Het gaat om een eeuwigdurende obligatie van 1200 Carolusguldens. De rente bedraagt jaarlijks 2,5 procent van 1200 Carolusguldens. Dat is 13,61 euro per jaar. Peter Asch en David D’Onofrio van de New York Stock Exchange haalden dinsdag een bedrag op van 299,42 euro voor de afgelopen 22 jaar, want de laatste betaling was in 2001. Ze doneren het bedrag aan Museum Dijkmagazijn De Heul in Schalkwijk.