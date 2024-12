WHO-baas: overgangsregering in Syrië geeft hoop

De dictatuur van Bashar al-Assad is vorige week ten einde gekomen na een bliksemoffensief van rebellen. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wees op de gevolgen van dit offensief. Naar schatting 1 miljoen mensen zijn ontheemd geraakt, in een land waar al miljoenen mensen op de vlucht waren door de burgeroorlog die er in 2011 was uitgebroken.

Tedros zei dat de gezondheidsfaciliteiten in Aleppo „overspoeld” worden. De tweede stad van Syrië werd bijna anderhalve week geleden ingenomen door de rebellen. Hij vertelde verder dat er meldingen zijn binnengekomen over negentig incidenten waarbij de gezondheidszorg werd aangevallen.

Het al verzwakte gezondheidssysteem in Syrië staat onder toenemende druk door de groeiende zorgbehoefte van ontheemden en terugkerende inwoners, stelt Tedros. De WHO breidt haar werkzaamheden daarom uit, waaronder de distributie van medicijnen en andere benodigdheden en ondersteuning aan ziekenhuizen.