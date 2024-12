Toeslagen-staatssecretaris Palmen gaat straks niet over Douane

De beoogde bewindsvrouw Palmen, zelf nog even Kamerlid, werd daar ondervraagd door Kamerleden. VVD’er Wendy van Eijk vroeg Palmen om uitleg over het besluit om het takenpakket aan te passen. „Wij hebben besloten in overleg dat het belangrijk is om me vooral heel erg te richten op die hersteloperatie en op de toeslagen en het stelsel wijzigen”, zei Palmen daarop. Onder meer met het oog op „de zwaarte van de portefeuille” is dit besluit genomen, lichtte de beoogde staatssecretaris toe.

Palmens partijgenoot Tjebbe van Oostenbrugge, sinds vorige maand staatssecretaris van Fiscaliteit, wordt verantwoordelijk voor de Douane.

Aan het begin van haar hoorzitting stond Palmen overigens kort stil bij haar verleden als ambtenaar op Financiën. Zij waarschuwde indertijd voor de omgang van de Belastingdienst met ouders die later slachtoffer bleken van het toeslagenschandaal. Haar kritische notitie (bekend als de memo-Palmen) speelde onder meer in een parlementair onderzoek naar het schandaal een grote rol.

„Ik mag nu ook nu de cirkel rond gaan maken. Van het waarschuwen voor onrecht aan het begin van het toeslagenschandaal tot werken aan het einde daarvan met het sluiten van het hoofdstuk herstel”, zei Palmen tegen de Kamer. „Dat vind ik eervol en die taak neem ik heel serieus.”