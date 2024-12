Beelden van auto die hard over A4 reed na explosies Tarwekamp

Omroep West meldde dat de auto met ruim 200 kilometer per uur over de A4 in de richting van Amsterdam reed. Dat zou zijn gefilmd door een dashcam van een automobilist die zelf ook rond de 200 kilometer per uur reed en werd ingehaald. De automobilist heeft de dashcambeelden overgedragen aan de politie.

De politiewoordvoerster kan de snelheden niet bevestigen, maar zegt wel dat de beelden van zaterdagochtend zijn nadat de explosies voor een enorme ravage hadden gezorgd aan de Tarwekamp. De politie meldde eerder dat vlak na de explosies een auto met hoge snelheid was weggereden vanaf de Tarwekamp. Of de auto die op de beelden te zien is, een van de auto’s is die deze week in beslag zijn genomen in het onderzoek naar de explosies, kan de woordvoerster niet zeggen.

Maandagavond hield de politie drie verdachten aan voor mogelijke betrokkenheid bij de explosies.