Georgische inlichtingendiensten waarschuwen voor staatsgreep

Het is al weken onrustig in Georgië, sinds de kiescommissie eind oktober regeringspartij Georgische Droom (GD) uitriep tot winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de pro-Europese oppositie is er fraude gepleegd en moeten de verkiezingen opnieuw worden gehouden. Sinds de premier twee weken geleden verklaarde de toetredingsgesprekken met de Europese Unie stop te zetten, zijn elke avond duizenden Georgiërs de straat op gegaan om te protesteren.

Komende zaterdag is weer een belangrijk moment in Georgië. Dan wordt een nieuwe president gekozen, maar niet door het volk. Door een grondwetswijziging kan nu een kiescollege, gedomineerd door GD, de nieuwe president kiezen. Volgens de inlichtingendiensten willen „organisatoren van gewelddadige en criminele activiteiten” dat voorkomen.