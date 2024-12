Observatorium: IS doodt 54 vluchtende militairen in Syrië

IS veroverde in 2014 grote delen van Syrië en Irak en begon een terreurbewind in het zelf uitgeroepen kalifaat. De groepering werd in 2019 grotendeels verslagen.

Door het rebellenoffensief onder leiding van Hayat Tahrir al-Sham (HTS) en de daaropvolgende val van Assad, wordt gevreesd voor een heropleving van IS. Het Amerikaanse leger heeft zondag tientallen luchtaanvallen op IS-doelen uitgevoerd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei maandag dat IS deze periode in Syrië zou proberen te gebruiken om „zijn capaciteiten te herstellen”.