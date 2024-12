Brabant en Zeeland trekken bezwaar tegen Ineos-fabriek in

De Brabantse gedeputeerde Saskia Boelema (natuur) heeft vertrouwen in de gesprekken. Ze wijst er wel op dat het beroep tegen de vergunning van Ineos blijft doorlopen. Als de gesprekken stranden kan er opnieuw een procedure worden begonnen tegen de voorbereiding van de bouw van de Project One-fabriek van Ineos. Die fabriek zet ethaan om in ethyleen, een grondstof voor plastic.

„We hebben alle begrip voor de economische belangen rondom Project One, maar we gaan er ook van uit dat Vlaanderen samen met ons het maatschappelijke en ecologische belang van beide provincies prioriteit geeft”, aldus Boelema. Brabant en Zeeland vrezen dat de nieuwe fabriek te veel stikstof laat neerslaan in natuurgebieden als de Brabantse Wal.