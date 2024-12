OM eist 22 jaar gevangenisstraf voor vadermoord Wouwse Plantage

De duivenmelker werd op 24 maart vorig jaar gelokt naar een vervallen boerderij, waar hij een afspraak dacht te hebben voor het kopen van oud ijzer. L. zegt dat hij en Haisch’ dochter hem daar zouden confronteren met hun relatie. Die was eerst geheim, omdat ze bang waren voor zijn reactie. „Toen ik aankwam, lag hij al levenloos op de grond met een mes in zijn borst”, aldus L. Het OM gelooft dat niet. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zes steekwonden en had flinke hoofdverwondingen, vermoedelijk door een breekijzer.

Op de telefoon van de dochter vond de politie 1290 verwijderde chats tussen de twee verdachten. Op L.’s telefoon stonden Snapchatberichten, waarin opties worden besproken om Haisch te doden. Ook deed de dochter „bizarre” zoekopdrachten rond het verlies van een vader, nog voor zijn overlijden. Haar zaak is uitgesteld naar mei, omdat ze van advocaat is gewisseld.

Medegevangenen van de dochter verklaarden dat ze had verteld dat ze gek werd van haar strenge vader: „Ze mocht niet uitgaan, geen vriendje…” De vrouw zou in de gevangenis ook hebben losgelaten dat zij de opdracht had gegeven aan L. Volgens het OM lag het conflict tussen haar en haar vader ten grondslag aan het moordplan.

Drie dagen voor het steekincident bestelde L. een groot mes, waarmee Haisch zeer waarschijnlijk doodgestoken werd. De verdachte kocht het naar eigen zeggen omdat zijn vriendin zich „onveilig” voelde. In een ondergrondse container bij zijn huis werd kleding met bloed van het slachtoffer gevonden. De man verklaarde dinsdag voor het eerst. Hij „durfde dat eerder niet door bedreigingen”. Na het steekincident zou zijn vriendin hebben gezegd dat hij zijn „bek moet houden tegen de wouten”.

De zaak gaat woensdag verder met het pleidooi van de advocaat van L.