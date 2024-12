Westerscheldetunnel vanaf 30 december tolvrij voor auto’s

„Na jarenlang lobbyen en voorbereiden is nu het moment gekomen dat we grotendeels gratis door de tunnel kunnen”, zegt de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas. „Dit is een historisch moment voor Zeeland. Het is goed nieuws voor de portemonnee van de Zeeuwen en de leefbaarheid en economie. Voor familiebezoek, mantelzorg of woon-werkverkeer hoeft niet langer tol betaald te worden.” De gedeputeerde en minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) komen op 30 december naar het tolplein om stil te staan bij het tolvrij maken van de 6,6 kilometer lange tunnel.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de tolheffing in 2033 zou verdwijnen, maar een meerderheid van de Tweede Kamer besloot in 2022 dat dit uiterlijk per 2025 al zo moet zijn voor auto’s en motoren. Een tolvrije tunnel voor vrachtwagens is een volgende wens van de provincie Zeeland. Het geld daarvoor is nog niet beschikbaar. Ook moeten de effecten van het tolvrij maken van de tunnel voor vrachtwagens nog in kaart worden gebracht.

De provincie Zeeland meldt dat het tolplein er voor een groot deel hetzelfde blijft uitzien. De slagbomen blijven staan voor de verkeersveiligheid. Wel komen er verschillende banen voor betalend verkeer en verkeer dat niet hoeft te betalen.

De Westerscheldetunnel is in 2003 geopend. Een retour door de tunnel kost voor een personenauto 10 euro. Veelgebruikers en abonnementhouders betalen minder. Per dag maken gemiddeld 27.000 voertuigen gebruik van de tunnel.

N.V. Westerscheldetunnel is de exploitant van de verbinding. Sinds 1 juli 2009 is de provincie Zeeland de enige aandeelhouder.