Hermans: mogelijk stroomtekort in 2033 niet direct reden tot zorg

Binnenland

In het jaar 2033 is mogelijk voor het eerst voor enige uren onvoldoende elektriciteit beschikbaar. Dat blijkt uit de Monitoring Leveringszekerheid van TenneT, waarover energieminister Sophie Hermans schrijft in een brief aan de Kamer. Omdat op momenten van grote schaarste de prijs enorm omhooggaat, verwacht de bewindsvrouw dat de markt de grootste problemen opvangt.