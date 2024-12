Vijftal opgepakt voor diefstal bestelbussen

Bij de politie kwam in juli informatie binnen over een groep die zich in de omgeving van Oss zou richten op de diefstal van bestelbussen, voornamelijk van het type Mercedes Benz Sprinter. De nu aangehouden verdachten zijn twee mannen van 23 en 24 jaar uit Oss, een 39-jarige man uit Geffen, een 24-jarige man uit ’s-Hertogenbosch en een 24-jarige man uit Berghem.

De politie heeft bij de aanhoudingen van de verdachten ook hun huizen doorzocht. Daarbij zijn onder meer twee voertuigen en duizenden euro’s contant geld in beslag genomen.

Het onderzoek naar de diefstallen gaat nog door. De politie zegt niet uit te sluiten dat meer mensen slachtoffer zijn geworden van de diefstal door de aangehouden verdachten. „Herkent u dit en heeft u nog geen aangifte gedaan bij de politie, dan vragen we u alsnog contact met ons op te nemen”, aldus de politie.