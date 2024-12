Commissie versoepelt staatssteunregels voor landbouwsector

Zo mogen EU-landen straks 2 procent van de waarde van de landbouwproductie in een lidstaat aan staatssteun voor de landbouwsector besteden. Dat is nu 1,5 procent. Ook wordt het maximale subsidiebedrag verdubbeld dat over drie jaar per onderneming mag worden geschonken. Verder wil de Commissie af van het zogeheten sectorale maximum. Dat bepaalt dat een EU-land niet meer dan 50 procent van de totale staatssteun naar één sector mag laten gaan.

De Commissie hoopt zo de druk op de landbouwsector in Europa weg te nemen. Onder andere hoge inflatie en stijgende grondstofprijzen zorgen voor problemen bij Europese boeren. Met meer staatssteun en soepelere regels kunnen lidstaten boeren straks beter helpen, hoopt de Commissie. EU-landen hoeven door de versoepelingen ook minder vaak toestemming te vragen aan Brussel.

Brussel houdt sinds aanhoudende boerenprotesten in 2023 steeds meer rekening met de landbouwsector. Dinsdag riepen EU-landen de Commissie nog op de regeldruk te verlagen voor boeren die subsidie krijgen uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid.