Brabant verheugd over planning hoogspanningsstation Wijchen

Door drukte op het stroomnet kunnen bedrijven in Brabant daar nu niet altijd op worden aangesloten. Het nieuwe hoogspanningsstation in Wijchen kan lucht geven. „Door de bouw van het hoogspanningsstation plus een ondergrondse kabel naar Noordoost-Brabant krijgt Brainport, een van de economische motoren van Nederland, de kans om de wachtlijst voor bedrijven in te korten”, stelt gedeputeerde Bas Maes (energie).

De provincie heeft zich met netbeheerder TenneT en de Metropoolregio Eindhoven ingezet voor een betere stroomvoorziening. Hermans stuurde dinsdag haar meerjarenprogramma nationale energieprojecten naar de Tweede Kamer met daarin de planning van het hoogspanningsstation Wijchen. „Het is goed dat het ministerie ook inziet dat dit hoogspanningsstation van nationaal belang is. De aanpak van netcongestie is een van onze speerpunten en dit geeft inwoners en bedrijven in het oosten van Brabant weer perspectief”, aldus Maes. Hij noemt de regio Eindhoven met de hightechbedrijven „een van de economische motoren van Nederland”.