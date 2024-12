Oppositiepartijen klagen over spoed Faber met nieuwe asielregels

Tijdens het vragenuur ondervroegen Kamerleden de voor wetgevingskwaliteit verantwoordelijke staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) hierover. Joost Sneller (D66) wees op reacties van de Nederlandse Orde van Advocaten, Raad van State en Raad voor de Rechtspraak, die in zijn ogen „vernietigend” waren. De instanties voorzien onder meer veel kosten en werk voor de rechtspraak en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), maar klagen ook dat ze de wet in een week niet diepgaand hebben kunnen beoordelen.

Struycken verdedigde dat Faber in dit wetgevingsproces „eigen keuzes” maakt. Hij wees erop dat een openbare consultatie - waarbij een wet voor commentaar online verschijnt - niet wettelijk verplicht is. Ook de duur hiervan is niet wettelijk vastgelegd, aldus de staatssecretaris. „Het is niet aan mij om daar een oordeel over te geven”, aldus de bewindsman.

„In het algemeen kan ik niet zeggen dat een week te kort is”, zei Struycken ook. Belanghebbenden kregen ook een korte tijd om hun mening te geven over coronawetten, zei hij. Maar het is „geen coronatijd”, reageerde Sneller.