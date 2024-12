Friesland in beroep tegen uitbreiding gaswinning bij Warga

Sinds 1980 wordt gas gewonnen uit het veld dat ten oosten van Leeuwarden ligt. Het gebied rond Warga en Wartena bestaat uit veenweide. In het gebied is de bodem flink gedaald, doordat de waterstand is verlaagd. Daardoor zijn de funderingen van veel huizen bloot komen te liggen en beschadigd. „Dat is ook een voorname reden dat we in beroep gaan”, aldus mijnbouwgedeputeerde Friso Douwstra.

De bestuurder zei dat hij liever niet in beroep was gegaan. „Het is niet goed om als overheden tegenover elkaar te staan. Maar het is nu het enige instrument in de mijnbouwwet.” Douwstra zei ook dat de provincie mogelijk vaker in beroep gaat tegen gaswinningsbesluiten. „Maar dan moet er wel een goede inhoudelijke reden zijn, zoals nu in het veenweidegebied.”