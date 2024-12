Commissie: besluit over Syrische asielaanvragen is aan lidstaten

Wel wijzen woordvoerders van de Commissie erop dat asielaanvragen individueel behandeld moeten worden. Het is dus niet toegestaan om een groep asielzoekers bij voorbaat af te wijzen omdat ze allemaal uit Syrië komen.

De woordvoerders wijzen ook op de regels over het terugsturen van asielzoekers naar Syrië. Oostenrijk kondigde aan niet alleen asielaanvragen niet te behandelen, maar Syrische vluchtelingen die al in het land zijn terug te willen sturen. Dat is volgens de Commissie alleen mogelijk als het daadwerkelijk veilig is in Syrië en als het op vrijwillige basis gebeurt.

De Europese Commissie houdt de situatie in Syrië nauwlettend in de gaten.