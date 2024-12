Hoge Raad wijst herzieningsaanvraag zakenman Paarlberg af

Paarlberg is destijds schuldig bevonden aan het witwassen van het miljoenenbedrag, dat Willem Holleeder had afgeperst van Endstra. Holleeder is definitief veroordeeld tot levenslang, voor een reeks liquidaties, waaronder die van Endstra.

Paarlberg vroeg in 2023 herziening aan van zijn veroordeling. De advocaat-generaal heeft geadviseerd de herzieningsaanvraag niet-ontvankelijk te verklaren.

Volgens de Hoge Raad heeft Paarlberg in de herzieningsaanvraag een alternatief scenario aangedragen dat in het strafproces ook al aan het gerechtshof was voorgelegd. Het hof vond dat toen niet geloofwaardig.

Volgens de Hoge Raad heeft Paarlberg in zijn herzieningsaanvraag geen zogeheten ‘novum’ aangedragen, een nieuw feit. Daarom is de aanvraag ongegrond verklaard.