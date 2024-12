Onderzoek: e-readers en VR-brillen populair tijdens Black Friday

GfK en NIQ hebben de omzet geanalyseerd die werd geboekt in week 48, waarvan de vrijdag Black Friday was. De sterkste omzetstijging ten opzichte van vorig jaar was te zien in de verkoop via webshops, goed voor 4,7 procent. In fysieke winkels nam de omzet volgens de marktonderzoekers met 1,7 procent toe. Bijna 64 procent van de omzet werd tijdens de week van Black Friday gerealiseerd via onlinekanalen.

Naast e-readers en VR-brillen waren ook haardrogers, laptops, smartphones en tablets populairder dan vorig jaar. Naast consumentenelektronica zagen de marktonderzoekers ook „dubbele groeicijfers” voor fysieke boeken en muziek, zoals cd’s en vinyl. „Doordat Black Friday kort op Sinterklaasavond viel, heeft dit waarschijnlijk bijgedragen aan deze stijging, omdat deze producten vaak populaire cadeau-items zijn”, leggen GfK en NIQ uit.