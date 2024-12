Bedrijvigheid op plek van explosies Tarwekamp in Den Haag

Bij een paar woningen zijn houten platen voor de deur geplaatst en bij een aantal andere panden zijn de kozijnen versterkt met houten planken. In de omgeving van de Tarwekamp staan meerdere politiebusjes om de plek, waar een noodbevel geldt, te bewaken.

Een buurtbewoonster die tegenover de ingestorte woningen woont en anoniem wil blijven, zegt dat ze bang is. „Je voelt je niet meer veilig in je eigen huis.” Ze heeft gehoord dat meer mensen in de buurt hier last van hebben. „Wij willen weg hier. Ik wil hier niet meer blijven wonen.”