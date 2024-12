Verblijfsvergunning gehandicapte Peruaan onterecht geweigerd

Het besluit betekent niet direct dat de man alsnog in Nederland mag blijven. Dat moet later worden bepaald. De zeven rechters, onder wie een uit Nederland, waren unaniem in hun oordeel.

De man is in 1978 geboren. Hij heeft de verstandelijke vermogens van een kind van 8. In Peru werd hij door zijn ouders verzorgd. Toen zij in 2015 overleden, ging hij naar zijn vier zussen, die al geruime tijd in Nederland woonden. Zij zouden de zorg overnemen.

In 2017 werd een verblijfsvergunning aangevraagd, maar de overheid wees dat verzoek af. Rechters gaven de overheid in 2020 gelijk. Ze vonden dat de band tussen de man en zijn zussen gelijk was aan de banden die veel broers en zussen met elkaar hebben. De overheid en de rechters vonden niet dat de man afhankelijk van zijn zussen was.

De Europese rechters fluiten Nederland nu terug. De man is in het dagelijks leven volledig afhankelijk van zijn zussen. Zij zijn de enigen die kunnen begrijpen wat hij zegt, en de man zelf heeft buiten zijn familie nauwelijks kijk op de wereld om hem heen. Ook heeft Nederland niet aangetoond dat er in Peru een plek is waar hij kan worden verzorgd. Dat de zussen niet volledig voor hem zorgden toen hun ouders nog leefden, een van de argumenten van de Nederlandse overheid, doet er voor het EHRM niet toe.