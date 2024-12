„Complimenten voor dit voortreffelijke speurwerk op een ingewikkelde locatie”, meldt hij in een verklaring. „Voor de direct getroffenen en nabestaanden is het van groot belang dat er snel duidelijkheid komt over de oorzaak en de aanhouding van deze verdachten is daarvoor essentieel. Ook voor omwonenden geeft dit rust.”

De burgemeester zegt dat de bewoners die voorlopig niet terug kunnen keren inmiddels ook een eigen contactpersoon hebben vanuit de gemeente. Dat geldt ook voor getroffen ondernemers. „Deze week kunnen zij onder begeleiding terug naar hun huis of winkel om spullen op te halen. De komende tijd doet de gemeente er alles aan om de mensen die hierdoor geraakt zijn bij te staan.”