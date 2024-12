Taalniveau relatief hoog, maar onderste groep scoort steeds lager

De meeste problemen op het gebied van lezen en schrijven komen volgens het onderzoek voor onder ouderen. Van de onderzochte groep van 66 tot en met 75 jaar had 39 procent het laagste niveau. Daarmee zijn ze laaggeletterd. Van de Nederlanders van 16 tot en met 65 jaar geldt dat voor 15,9 procent. Een ongeveer even grote groep is laaggecijferd en heeft dus grote moeite met het doorgronden van getallen en berekeningen.

Internationaal scoort Nederland redelijk hoog in het onderzoek, dat binnen 31 lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is uitgevoerd. Qua rekenvaardigheid staan Nederlandse volwassenen op de derde plaats, qua taalvaardigheid op plaats vier en in de categorie probleemoplossend vermogen op plaats vijf. „Op alle vaardigheden scoort Nederland significant beter dan het gemiddelde”, vatten de onderzoekers de resultaten samen.

In de vorige editie van het onderzoek, dat elke tien jaar wordt herhaald, behaalde Nederland nog een gedeelde tweede plaats op het gebied van rekenvaardigheid en een derde plaats qua taalvaardigheid en probleemoplossend vermogen. De ranglijsten zijn echter niet geheel vergelijkbaar, want ditmaal zijn meer landen onderzocht.

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat er veel overlap is tussen laaggeletterdheid en laaggecijferdheid: acht op de tien mensen met lage taalvaardigheden hebben ook een laag niveau in rekenvaardigheid. De onderzoekers van het Kohnstamm Instituut, die de leiding hadden over het onderzoek in Nederland, zien ook een verband tussen de onderzochte vaardigheden en het aantal werkuren. Werknemers die meer uren maken, scoren gemiddeld duidelijk hoger.

„Veel volwassenen in Nederland doen het goed, maar zeker 2 miljoen mensen kunnen niet goed lezen, schrijven of rekenen. Dat zijn er te veel. Werk aan de winkel dus”, reageert onderwijsstaatssecretaris Mariëlle Paul. De overheid probeert laaggeletterden onder meer te helpen met onlinebijscholing en cursussen in bibliotheken of andere plekken in gemeenten.