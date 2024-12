Reuters: Boeing hervat productie 737 MAX maand na staking

Het weer op gang brengen van de productielijn van de 737 MAX is essentieel voor het herstel van de geplaagde vliegtuigbouwer, die mede door de stakingen het grootste kwartaalverlies leed sinds de coronacrisis. Boeing heeft ongeveer 4200 orders voor het toestel van luchtvaartmaatschappijen, die de vliegtuigen hard nodig hebben om aan de groeiende wereldwijde vraag naar vliegreizen te kunnen voldoen.

De productie werd afgelopen vrijdag al hervat, zei een van de bronnen. Boeing wilde zelf geen commentaar geven.

Naast de staking werd de productie van de 737 MAX ook gedrukt door zorgen over kwaliteitscontroles bij Boeing. Die zorgen ontstonden nadat in januari een deurpaneel van een toestel was losgeraakt tijdens een vlucht. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA beperkte daarop de productie in januari tot 38 737 MAX-toestellen per maand. De vliegtuigbouwer moest van de toezichthouder ook de kwaliteitscontroles in zijn fabrieken verbeteren.

Boeing was aanvankelijk van plan om ongeveer 56 737 MAX-vliegtuigen per maand te produceren. Naast de recente staking en het toegenomen toezicht door de regelgevende instanties, werden die plannen eerder al gedwarsboomd door twee dodelijke crashes, de coronapandemie en problemen in de toeleveringsketen. Analisten van zakenbank Jefferies verwachten nu dat Boeing in 2025 gemiddeld 29 737 MAX-vliegtuigen per maand zal produceren.