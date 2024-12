Vanaf april alleen gereguleerde wiet verkocht in 10 gemeenten

Deze experimenteerfase in Breda, Tilburg, Groningen, Zaanstad, Almere, Arnhem, Nijmegen, Voorne aan Zee, Heerlen en Maastricht gaat „in principe” vier jaar duren. In april zijn nog drie telers klaar om legale wiet te leveren. In totaal zijn er dan zeven leveranciers. „Dit zal zowel de keuze voor coffeeshops als ook de bestendigheid van het aanbod ten goede komen”, aldus de bewindslieden.

Het was de bedoeling dat de overgangsfase, waarin in de deelnemende gemeenten zowel gedoogde als gereguleerde wiet mocht worden verkocht, al in september zou aflopen. Maar die periode werd verlengd omdat de productie toen nog niet op orde was. Telers konden niet genoeg leveren en ook de kwaliteit en diversiteit van het aanbod vonden coffeeshophouders nog ondermaats.

Het wietexperiment, dat eind vorig jaar begon in Breda en Tilburg en afgelopen zomer werd uitgebreid naar tien gemeenten, moet uitwijzen of het mogelijk is de productie, distributie en verkoop van cannabis te reguleren. Onderzoekers kijken daarnaast naar de effecten op volksgezondheid, criminaliteit, veiligheid en overlast. Een onafhankelijke begeleidings- en evaluatiecommissie kijkt daarbij mee.

De wietproef werd al aangekondigd in het regeerakkoord van het derde kabinet-Rutte, dat bestond uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het duurde evenwel jaren voordat het experiment kon beginnen. Inmiddels liggen de verhoudingen in Den Haag heel anders. In de huidige coalitie is alleen de VVD nog voorstander van het experiment. PVV, NSC en BBB zien er weinig tot niets in.