KPN bij dalers in licht lagere AEX na adviesverlaging

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 891,64 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 872,77 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,5 procent. De stemming op de beursvloeren werd onder meer gedrukt door tegenvallende handelscijfers uit China. Zo steeg de Chinese export in november minder hard dan verwacht en liet de import de grootste daling zien in veertien maanden.

Techinvesteerder Prosus, die grote belangen heeft in de Chinese techsector, was de grootste daler in de AEX met een min van ruim 2 procent. Uitzender Randstad en verffabrikant AkzoNobel volgden met verliezen tot 1,2 procent. De informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX voerden de schaarse stijgers aan, met plussen tot 0,4 procent.

In de MidKap sloot Allfunds de rij met een verlies van ruim 4 procent. Het investeringsplatform werd door de kenners van Oddo BHF van de kooplijst gehaald en op verkopen gezet.

Vivoryon kelderde 20 procent. De Duitse biotechnoloog leed in de eerste negen maanden van het jaar een nettoverlies van 17,1 miljoen euro, evenveel als een jaar eerder. Het bedrijf verklaarde verder genoeg geld in kas te hebben om de activiteiten tot in het derde kwartaal van 2025 voort te zetten. Het aandeel steeg maandag al 47 procent na positieve onderzoeksresultaten voor zijn behandeling van nierziektes bij diabetespatiënten.

Heijmans klom 1 procent. Het bouwbedrijf gaat de komende jaren zevenhonderd huurappartementen bouwen in Limburg. De opdracht heeft een omzetwaarde van 130 miljoen euro.

De euro was 1,0541 dollar waard, tegen 1,0583 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 68,16 dollar. Brentolie daalde 0,2 procent in prijs tot 71,97 dollar per vat.