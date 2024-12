Eerste schademeldingen Tarwekamp binnen bij verzekeraars

Vanwege de privacy kunnen de verzekeraars verder niets over de schademeldingen zeggen. „We zijn in nauw contact met de gemeente en betrokken instanties, maar onze eerste zorg is nu onze klanten bijstaan in deze vreselijke situatie”, laat een woordvoerster van Centraal Beheer weten.

De verzekeraar zegt contact te zoeken met de klanten en ze te helpen waar nodig bij tijdelijke huisvesting. „Dat is maatwerk en afhankelijk van de situatie van de klant. Je kunt denken aan onderdak bij vrienden of familie, een vakantiepark of Airbnb’s.”

Het is nog onduidelijk waardoor de explosies zaterdagochtend zijn veroorzaakt. Daarbij kwamen zes mensen om het leven. Er zijn geen aanwijzingen dat er aan de Tarwekamp een drugslab zat, maakte de politie maandag bekend.

Een woordvoerder van Nationale-Nederlanden (NN) laat weten vooralsnog geen meldingen te hebben ontvangen van schade aan de Tarwekamp. Hij voegt daaraan toe dat op het adres geen klanten van NN wonen of aanwezig waren tijdens de explosies.