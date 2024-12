Problemen met treinverkeer rond Schiphol en Amsterdam Zuid

Een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail zegt dat er bij station Amsterdam RAI een stroomstoring is. Een aannemer is bezig met het herstel ervan. Ook is er een wisselstoring.

Reizigers krijgen het advies om tussen Duivendrecht, Amsterdam RAI en Amsterdam Zuid de metro te nemen. De sprinter van Amsterdam Centraal naar Schiphol rijdt ook gewoon. Daardoor kunnen reizigers volgens de ProRail-woordvoerder toch op hun bestemming komen, ondanks de problemen. „De impact is groot. Maar het is wel beheersbaar”, zegt hij.