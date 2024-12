VN-Veiligheidsraad bespreekt situatie in Syrië

„De raad was het grotendeels eens over de noodzaak om de territoriale integriteit en eenheid van Syrië te waarborgen, de veiligheid van burgers te beschermen en ervoor te zorgen dat er humanitaire hulp komt”, liet de Russische VN-ambassadeur Vasili Nebenzja na afloop weten. Hij benadrukte dat er nog veel onduidelijk is over de situatie in Syrië. „Iedereen is verrast door de gebeurtenissen, ook de leden van de raad. We moeten afwachten, observeren en evalueren.”

Op de vraag of de VN van plan zijn Hayat Tahrir al-Sham (HTS), de streng islamitische groep die het Syrische regime omver heeft geworpen, van de lijst van terroristische groeperingen te halen, antwoordde Nebenzja dat dit niet was besproken tijdens de vergadering. HTS staat ook op de lijst van terroristische groeperingen van de Verenigde Staten, de Europese Unie en Groot-Brittannië.