Man staat terecht voor gijzeling in café in Ede

De gijzeling hield Ede urenlang in spanning. De hulpdiensten kwamen massaal in actie en zetten het gebied ruim af. De bewoners van 125 omliggende woningen moesten hun huizen verlaten.

Het Openbaar Ministerie maakte eerder bekend wat zich in het café heeft afgespeeld. Zo zou de 28-jarige Corné H. de medewerkers hebben gezegd dat hij zoveel explosieven bij zich had dat hij daarmee de hele straat zou kunnen opblazen. Er zijn geen explosieven gevonden. Tijdens de gijzeling fouilleerde hij de mannelijke medewerkers en liet hij de vrouwelijke medewerksters elkaar fouilleren. Ze moesten van hem op de grond gaan zitten met de handen tegen de muur. De slachtoffers zullen tijdens de strafzaak gebruikmaken van hun spreekrecht.

De verdachte uit Ede is volgens zijn advocaat kwetsbaar. De politierechter in Arnhem veroordeelde de man in december vorig jaar voor een doodsbedreiging in maart 2023. Hij kreeg een celstraf van 120 dagen, waarvan 103 voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast kreeg hij een meldplicht bij de reclassering en moest hij zich laten behandelen in een psychiatrische instelling.