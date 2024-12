CPB: universitaire studenten hebben vaakst een studieschuld

De schuld is ook hoger bij universitaire oud-studenten. Zij moeten gemiddeld 12.500 euro betalen, ex-hbo’ers 6300 euro en mbo’ers 900 euro.

Volgens het onderzoek hebben studenten met ouders met een laag inkomen vaker een hogere studieschuld. Door de financiële positie van ouders hebben zij recht op een aanvullende beurs van maximaal 400 tot 500 euro per maand. Maar die moeten ze terugbetalen als het niet lukt om een diploma te behalen.

Studieschulden van studenten op hogescholen en universiteiten zijn groter geworden na de invoering van het leenstelsel in 2015. Studenten die in het laatste jaar ervoor begonnen en binnen vijf jaar een hbo-bachelor behaalden, moesten gemiddeld 13.500 euro terugbetalen. Precies dezelfde groep uit het eerste jaar van het leenstelsel had een gemiddelde schuld van 21.300 euro. Bovendien waren er naar verhouding veel meer studenten met een studieschuld. Het aandeel op het totale aantal studenten steeg van 49 procent naar 65 procent.