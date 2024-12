Verdachte moord op zwangere studente in Haarlem op Europol-lijst

Het slachtoffer was een Chinese studente van 31. Ze werd dood gevonden in een flatwoning aan de Boerhaavelaan in Haarlem. Ze was gewurgd en op dat moment zeven maanden zwanger. Xia zou na de moord persoonlijke spullen, waaronder haar bankpas, hebben meegenomen en daarmee 1000 euro hebben gepind. Volgens de politie is hij op 21 december 2004 nog in de omgeving van Antwerpen geweest, maar ontbreekt daarna ieder spoor.

Europol heeft 24 nieuwe namen op de lijst gezet en zegt dat één tip het verschil kan maken. Op de lijst staan ook drie anderen die in Nederland worden gezocht, onder wie moordverdachte Sami Bekal Bounouare en de voor onder meer drugssmokkel gezochte Jos Leijdekkers (Bolle Jos) en Marco Ebben, die volgens sommige media niet meer in leven zou zijn.