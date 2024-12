Ook mannen van 44 en 63 uit Den Haag omgekomen aan de Tarwekamp

Eerder werd al bekend dat drie mensen uit eenzelfde gezin om het leven zijn gekomen. Het gaat om een 45-jarige vader, de 41-jarige moeder en de 17-jarige dochter uit Den Haag. Alleen het 8-jarige zoontje van het gezin heeft het overleefd. Onder de doden is ook een man van 31 jaar uit Voorburg.

Het zoeken naar slachtoffers is maandag afgerond. Aan het einde van de middag meldde de politie dat nu eerst de omliggende panden gestut gaan worden vanwege instortingsgevaar. Daarna zal een groot forensisch sporenonderzoek plaatsvinden.

De explosies waren zaterdagochtend. Het is nog onduidelijk waar ze door zijn veroorzaakt, maar de politie houdt rekening met een misdrijf. Er zijn geen aanwijzingen dat er aan de Tarwekamp een drugslab zat. De politie heeft aangegeven dat vlak na de explosies een auto hard is weggereden en is op zoek naar tips over het voertuig.