Financiënministers EU en VK willen relaties herstellen

„Het is cruciaal om de handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU te verbeteren”, zei Reeves. Net als de landen in de EU, moet ook het Verenigd Koninkrijk zijn economie stimuleren. Die moet groeien en concurrerender worden ten opzichte van grote internationale spelers.

Volgens Donohoe zijn de EU-ministers van Financiën het erover eens dat het in deze tijd belangrijk is om relaties te hebben met landen met een gedeelde visie en gedeelde beleidsprioriteiten. „We zijn er allemaal van overtuigd dat we zo’n partner hebben in het Verenigd Koninkrijk”, zei de Ierse minister van Financiën.

Minister Eelco Heinen (Financiën) zei voor het begin van de bijeenkomst met zijn Britse collega dat het goed is om de relaties te herstellen en op te bouwen. „Het is een belangrijke economische partner en een belangrijke partner als het gaat om veiligheidskwesties.” Maar hij is ook stellig. „Ik ga niet opnieuw onderhandelen over de Brexit.”