NYT: man vast voor verhoor na moord verzekeringstopman VS

De autoriteiten kregen de man in beeld na een tip. Iemand had hem gezien in een restaurant van McDonald’s, zegt een bron. Hij wordt nu vastgehouden in Altoona in de staat Pennsylvania. Rechercheurs uit New York zouden onderweg zijn naar die stad.

De politie zoekt al dagen naar de schutter die topman Thompson van UnitedHealthcare doodschoot bij een hotel. Het vermoeden bestaat dat de dader New York per bus heeft verlaten. Het is nog onduidelijk wat het motief was voor de moord.

De dood van Thompson maakte veel los in de VS, waar een hoop mensen negatieve ervaringen hebben met zorgverzekeraars. De krant schreef eerder dat de dood van Thompson online leidde tot een „stroom van haat” richting de sector.

„Ik betaal 1300 dollar per maand voor mijn gezondheidsverzekering, met een eigen risico van 8000 dollar”, citeerde de NYT uit een boze reactie. „Als ik eindelijk op mijn eigen risico zit, wordt mijn claim geweigerd. En hij verdiende een miljoen per maand.”