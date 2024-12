Kabinet wil adoptie uit buitenland in zes jaar tijd afbouwen

Zo bleek dat het niet altijd duidelijk was of kinderen vanuit de herkomstlanden rechtmatig werden geadopteerd en dat er veel misging in de procedures, door tussenpersonen en organisaties. Ook schortte het aan een juiste registratie van de kinderen en hun herkomst. Na de publicatie zette het toenmalige kabinet de adoptie uit andere landen enige tijd stil. Later werd die weer deels opgestart, zij het met minder landen. Het kabinet wilde met een nieuwe centrale adoptieautoriteit het adoptiestelsel verbeteren. Maar de Kamer had er geen vertrouwen in dat misstanden hierdoor voorgoed verleden tijd zouden zijn.

Ook is de gedachte meer gemeengoed geworden dat kwetsbare kinderen beter opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving en in ieder geval in hun eigen land.

Per 21 mei 2024 liepen er 587 procedures voor een adoptie. Daarvan waren 293 beoogde adoptiefouders in de eerste fase, waarin ze voorlichting krijgen bij Fiom. Verder waren er 97 kandidaat-ouders aangemeld bij de Raad voor de Kinderbescherming voor een gezinsonderzoek. De andere 197 aspirant-adoptiefouders hadden al beginseltoestemming van de Centrale Autoriteit en zaten in de laatste fase van bemiddeling. Struycken heeft besloten om alle aspirant-adoptiefouders die op 21 mei in één van deze fases zaten, de mogelijkheid te geven hun procedure voort te zetten.

De staatssecretaris zou betrokkenen die nog in de eerste adoptiefase zitten evenwel adviseren te stoppen met de procedure, omdat de kans „zeer beperkt” is dat een adoptie in dit tijdsbestek nog gaat slagen. De afgelopen decennia is het aantal kinderen dat voor adoptie in aanmerking komt, stevig gedaald tot ongeveer vijftig per jaar. Naar verwachting daalt dit de komende tijd verder, denkt de staatssecretaris.