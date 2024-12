Drie doden Tarwekamp uit zelfde gezin, alleen zoon (8) overleeft

De organisatie laat in een verklaring weten dat de familie „aangeslagen” is door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. „Het verdriet om het verlies van de familieleden is groot. Tegelijk vraagt de zorg voor de jonge zoon uit het gezin hun liefde en aandacht.” De familie spreekt ook haar dank uit aan alle hulpverleners en voor het medeleven op de scholen van de kinderen.

Bij de explosies van zaterdagochtend kwamen zes mensen om het leven. Van vier slachtoffers is de identiteit bekend. Naast de drie gezinsleden uit Den Haag gaat het om een man van 31 uit Voorburg.