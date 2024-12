Noord-Holland wil aardgasvrije wijken stimuleren

Als voorbeeld wijst de provincie op het zogeheten riothermieproject in de Amsterdamse wijk Buikslotermeer, waar werd bekeken hoe 870 woningen kunnen worden verwarmd met warmte uit rioolwater. „Dit project laat precies zien wat we met deze subsidie willen bereiken: innovatieve oplossingen die bijdragen aan aardgasvrije wijken in onze provincie”, aldus gedeputeerde Rosan Kocken (klimaat en energie).

In 2050 moeten in Noord-Holland ongeveer 460.000 woningen en 21.200 bedrijfsgebouwen zijn overgestapt van aardgas naar verwarming met warmtepompen of warmtenetten, aldus de provincie. Eerder investeerden tien Noord-Hollandse gemeenten gezamenlijk ruim zes ton in projecten die bijdragen aan de warmtetransitie. Naast bestaande wijken komen nu ook nieuwbouwwijken in aanmerking voor een provinciale subsidie.

Volgend jaar treedt namelijk de nieuwe Wet collectieve warmte in werking, waarmee gemeenten meer bevoegdheden krijgen om een warmtenet voor nieuwbouwwijken aan te leggen. Gemeenten kunnen hier hulp bij gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van een bovenregionaal warmtebedrijf. Een sturende rol van de provincie hierbij is effectief, maar provinciale deelname is niet noodzakelijk, wijst onderzoek in opdracht van de provincie uit.