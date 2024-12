Contact Taghi maakt procesafspraken met Openbaar Ministerie

De 49-jarige G. wordt verdacht van drugssmokkel tussen 2015 en 2020. Hij zou meerdere flinke partijen cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek naar onder meer Nederland en België hebben gesmokkeld.

Het OM ziet G. als „een sleutelfiguur in de machtsstructuur van Taghi”, die overigens geen verdachte is in deze zaak. Ook zou G. met de voortvluchtige Jos Leijdekkers - Bolle Jos - hebben gehandeld. Taghi is begin dit jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij meerdere liquidaties. G. is in 2023 gearresteerd op de Dominicaanse Republiek en afgelopen april uitgeleverd aan Nederland.

Bij procesafspraken kan een zaak sneller afgehandeld worden. OM en verdachte spreken af dat ze niet in hoger beroep gaan. Het is overigens geen schuldbekentenis van de verdachte. Recent maakte een ander vermeend contact van Taghi, Boris P., ook procesafspraken. Hij is conform de afspraken veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van 200.000 euro voor betrokkenheid bij de invoer van grote partijen cocaïne.

G. was maandag aanwezig in de rechtbank in Rotterdam. Hij excuseerde zich bij de rechter voor zijn outfit, een trainingspak. „Ik mag in de gevangenis maar een keer in de zes maanden kleding invoeren en het is me niet gelukt om op tijd nette kleding te krijgen.” De rechter gaf aan dat zijn outfit geen probleem is.