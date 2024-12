Ook Brabants waterschap treft rond defensieterreinen PFAS aan

Volgens het waterschap ligt de hoogst gemeten concentratie bij Volkel ruim honderd keer boven de wettelijke norm voor waterkwaliteit en bij Vredepeel bijna vijftig keer boven de norm. „Dit is slecht voor de waterkwaliteit en het waterleven”, aldus Aa en Maas, dat de meetresultaten aangrijpt om nog eens aandacht te vragen voor de gezamenlijke oproep van alle waterschappen voor een PFAS-verbod. „Dit is voor ons een extra argument om aan de bel te trekken”, zegt een woordvoerder.

Defensie maakte eerder al bekend dat de grond op een aantal terreinen is vervuild, voornamelijk met de chemische stof PFOS die vroeger in blusschuim zat. PFOS, dat valt onder de verzamelnaam PFAS, breekt niet of nauwelijks af in het milieu en kan ook schadelijke effecten hebben op mensen. De stof is eveneens aangetroffen rond burgerluchthaven Rotterdam The Hague Airport, waar de bedrijfsbrandweer voorheen hetzelfde blusschuim gebruikte.

Waterschap Aa en Maas gaat ervan uit dat de bron van de vervuiling van haar wateren op de defensieterreinen in Volkel en Vredepeel ligt. De hoogste concentraties zijn namelijk gemeten op de plek waar het water vanaf die terreinen in de omliggende sloten wordt geloosd. Ze zijn volgens het waterschap niet zo hoog en gevaarlijk dat er restricties gelden. Het water kan nog steeds gebruikt worden om gewassen te beregenen.

Het ministerie van Defensie onderzoekt op plekken die verontreinigd zijn of de bodem gesaneerd kan worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld al op de voormalige vliegbasis Soesterberg, waar de grond wordt schoongemaakt om hier woningbouw mogelijk te maken.