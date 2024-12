Kerk oggiN Capelle a/d IJssel in renovatie, cgk Delft 125 jaar, en ander plaatselijk kerknieuws 

Kerk oggiN Capelle

Het interieur van het kerkgebouw van de oud gereformeerde gemeente in Nederland (oggiN) te Capelle aan den IJssel (Bermweg) wordt momenteel gerenoveerd. De oude kerkbanken worden vervangen door banken die afkomstig zijn uit het oude kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Yerseke. Deze banken worden opnieuw geschilderd en gestoffeerd. Inmiddels zijn er in de kerk airco’s geplaatst. De vloeren in de kerkzaal en van de entree en de keuken worden voorzien van plavuizen en de cv-installatie wordt vervangen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Timmerbedrijf J. van den Broek uit Berkenwoude. Tijdens de werkzaamheden kan de gemeente in het eigen gebouw bijeen blijven komen. Het is de bedoeling dat de renovatie in het voorjaar van 2025 afgerond kan worden. Het kerkgebouw dateert uit 1948.

Cgk Delft 125 jaar

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Delft, Het Boek, aan de Sandinoweg 151. beeld cgk Delft

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) ”Het Boek” in Delft bestaat 125 jaar. De eerste leden kwamen vanaf november 1899 samen in een zaaltje aan het Oosteinde in de Delftse binnenstad. In 1905 werd een kleine kerk aan de Nieuwe Langendijk in gebruik genomen. Na de aankoop van twee naastliggende percelen werd in 1933 een iets groter kerkgebouw betrokken. In 2014 verhuisde de gemeente naar gebouw ”Het Boek” in de wijk Tanthof, een voormalige bibliotheek die met de inzet van vele gemeenteleden werd verbouwd.

De geestelijke kleur van de gemeente is in de loop der jaren langzaam veranderd, meldt ze op haar website. „Stond onze gemeente in de begintijd bekend als behoudend, tegenwoordig willen we vooral een gemeente zijn met een open vizier naar de wereld om ons heen, waarbij we onze gereformeerde traditie willen vertalen naar kerk-zijn in deze tijd.”

De gemeente telt circa 200 leden die voornamelijk in Delft, Delfgauw, Den Hoorn en Pijnacker wonen. Haar predikant is sinds oktober 2022 ds. M. (Maarten) Groen. Aan het jubileum is bescheiden aandacht besteed in een kerkdienst, onder meer in de dankzegging.

The Garden Hilversum

De internationale kerk ”The Garden” in Hilversum heeft voor haar zondagse samenkomsten onderdak gevonden in de Regenboogkerk van de protestantse gemeente. In het kerkgebouw worden geen diensten van protestants Hilversum meer gehouden, omdat de wijkgemeente is samengegaan met enkele andere wijkgemeenten.

The Garden was al lange tijd op zoek naar een vaste plek. De gemeente begon met een paar personen in een tuin en is inmiddels uitgegroeid tot een gemeenschap van 250 leden. Tot 400 personen bezoeken de samenkomsten.

De internationale kerk maakt geen deel uit van een specifieke denominatie. „In The Garden zien we graag dat iedereen groeit en bloeit in hun relatie met God en met elkaar.” Vele culturen komen in de gemeente samen. De diensten zijn afwisselend in het Nederlands en Engels.

Kerk oggiN Ochten

Het voormalige kerkgebouw van de oud gereformeerde gemeente in Nederland aan de Molenhof in Ochten. beeld RD, Anton Dommerholt

De voormalige kerk van de oud gereformeerde gemeente in Nederland (oggiN) aan de Molenhof in Ochten wordt gesloopt. De eigenaar van het kerkgebouw, een projectontwikkelaar uit het Zeeuwse Kruiningen, wil er een blok van vier eengezinswoningen bouwen. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe stemmen in met het ontwerpplan, dat de komende weken ter inzage ligt.

De kerk werd in 1956 in gebruik genomen door de ‘uitgetreden’ gereformeerde gemeente in Nederland. Het gebouw werd in 1974 en 1992 uitgebreid. In 2014 verhuisde de gereformeerde gemeente in Nederland naar haar nieuwe Petrakerk in de nieuwbouwwijk De Triangel. De oud gereformeerde gemeente die tot dan samenkwam in Echteld werd begin 2015 de nieuwe gebruiker. Na zes jaar bleek de 375 zitplaatsen tellende kerkzaal voor haar te klein geworden. Sinds vorig jaar augustus komt de oud gereformeerde gemeente bijeen in een grotere kerk aan de Cuneraweg.