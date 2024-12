Reddingswerkers doorzoeken gevangenis Assad-regime

Het regime van de verdreven Bashar al Assad runde beruchte gevangenissen waar dissidenten werden opgesloten. Hulpgroep Witte Helmen zoekt nu in de Saydnaya-gevangenis naar verborgen deuren of kelders waar zich nog gevangenen kunnen bevinden.

Een 65-jarige vrouw die haar broer zoekt en ook naar de gevangenis was gegaan, sprak tegenover persbureau AFP het vermoeden uit dat ondergronds nog mensen vastzitten. „Er zijn drie of vier ondergrondse verdiepingen”, zei ze. „Ze zeggen dat de deuren niet open gaan omdat ze niet de juiste codes hebben.”

Ook vanuit het buitenland wordt gezocht naar informatie over gevangenen. De Amerikaanse autoriteiten proberen meer te weten te komen over de journalist Austin Tice, die ongeveer twaalf jaar geleden verdween in Syrië. De VS denken dat hij mogelijk in een gevangenis zit.