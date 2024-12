Duitsland pauzeert asielprocedures van Syriërs na val Assad

Een woordvoerder zegt dat de burgeroorlog en de huidige politieke situatie in Syrië van grote invloed zijn op de besluitvorming over het verlenen van asiel. De BAMF mag beslissingen uitstellen als de situatie in het land van herkomst van de aanvrager onduidelijk is. Dat is momenteel het geval in Syrië, aldus de woordvoerder. Dat betekent dat aanvragen van Syriërs „lager op de stapel worden geplaatst” en andere aanvragen juist eerder aan de beurt komen.

Het Duitse besluit heeft geen invloed op het terugsturen van Syrische vluchtelingen naar andere landen in de Europese Unie, als onderdeel van de zogenoemde Dublinverordening. Daarin is afgesproken waar asielzoekers in Europa hun aanvraag moeten indienen.