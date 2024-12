Defensie wil geen windturbines op oefengebieden provincie Utrecht

Defensie verwacht verstoringen in communicatieapparatuur en gevolgen voor de veiligheid tijdens bijvoorbeeld parachute- en helikopteroefeningen.

Naar de haalbaarheid van het plaatsen van windturbines op Vlasakkers en langs de A28 is de afgelopen tijd onderzoek gedaan. De provincie Utrecht, de gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest, De Bilt, Zeist en Utrecht en Rijkswaterstaat en Defensie werken hiervoor sinds 2022 samen in het project ‘Zon en wind langs de A28’.

In tegenstelling tot Defensie zien gemeenten en provincie nog wel kansen voor de plaatsing van windturbines op het defensieterrein langs de A28. Daarover willen ze in gesprek met het ministerie van Klimaat en Groene Groei.

In een memo aan Provinciale Staten schrijft de Utrechtse gedeputeerde Huib van Essen (energietransitie) dat provincie en gemeenten de wijze betreuren waarop het besluit van Defensie tot stand is gekomen. „Er ligt geen transparante inhoudelijke onderbouwing of afweging ten grondslag aan dit besluit.”

De provincie en Utrechtse gemeenten hebben in de Regionale Energie Strategieën (RES) afgesproken in 2030 2,4 terawattuur (TWh) aan zonne- en windenergie op te wekken. Om dat doel te kunnen bereiken, moeten er meer windturbines komen. RES-regio Amersfoort heeft aangeboden 0,5 TWh te leveren. Als gebieden langs de A28 niet beschikbaar komen voor het plaatsen van windturbines valt bijna de helft van het bod van 0,5 TWh weg.