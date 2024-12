Burgemeester Ommen legt taken neer vanwege burn-outklachten

Ook wordt er gezocht naar een waarnemend burgemeester. Daarover overleggen de commissaris van de Koning en een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad de komende weken.

Het is voor gemeenten de laatste jaren steeds moeilijker geworden om burgemeesters te vinden, meldden het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) begin dit jaar. Gemeenten krijgen steeds meer taken toebedeeld en staan onder financiële druk, waardoor het vak burgemeester zwaarder is geworden, stelde het NGB in 2020.