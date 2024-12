Strafzaak tegen voormalige coffeeshopbaas Van Laarhoven beëindigd

De verdachten betaalden boetes, variërend van 20.000 tot 375.000 euro en hebben in totaal werkstraffen van 460 uur vervuld. Ook is aan de Staat 7,75 miljoen euro betaald aan inkomsten die met criminele activiteiten zouden zijn verdiend. De rechtbank verklaarde het OM maandag niet-ontvankelijk in de verdere vervolging van de verdachten. Daardoor kunnen de strafzaken worden beëindigd.

De rechter zei dat bij het doen van een uitspraak niet alleen naar de belangen van de verdachten en het OM is gekeken, maar ook naar de belangen van de samenleving. Daarom liet de rechtbank bij de uitspraak onder meer meewegen „dat de rechtspraak niet te zwaar mag worden belast” en dat de strafzaken tegen Van Laarhoven en de andere verdachten nog veel tijd zouden kosten als die zouden doorgaan.

Johan van Laarhoven richtte de Brabantse coffeeshopketen The Grass Company op. Hij woonde met zijn vrouw in Thailand toen hij in 2014 werd gearresteerd op verdenking van witwassen van crimineel vermogen. Van Laarhoven kreeg 75 jaar celstraf en zat 5,5 jaar onder erbarmelijke omstandigheden vast. In januari 2020 kon Van Laarhoven naar Nederland terugkeren, na bemiddeling door toenmalig justitieminister Ferd Grapperhaus. Naast het Thaise onderzoek liep er nog een Nederlands onderzoek naar Van Laarhoven en andere verdachten rond The Grass Company.

Het onderzoek naar de coffeeshopketen leidde in 2011 tot de verdenking van grootschalig witwassen van minstens 20 miljoen euro, belastingfraude, handel in softdrugs, valsheid in geschrifte en het vormen van een criminele organisatie. Tientallen (rechts)personen werden daarbij als verdachten aangemerkt. Zowel in Nederland als in het buitenland vonden doorzoekingen plaats en werd beslag gelegd op banktegoeden en onroerend goed.