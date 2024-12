Meer vrouwelijke hoogleraren, maar groei gaat netwerk te traag

Binnenland

Het percentage vrouwelijke hoogleraren is afgelopen jaar weer iets toegenomen, maar het landelijke streefcijfer voor volgend jaar wordt waarschijnlijk niet gehaald. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) meldt dat in een jaarlijkse monitor. Het netwerk becijfert daarin dat inmiddels 28,7 procent van de hoogleraren aan Nederlandse universiteiten vrouw is. Dat is 1,1 procentpunt meer dan een jaar eerder.