Prop. Visser bevestigd als predikant hervormd ’s-Graveland i.c.m. Kortenhoef

Als bevestiger ging ds. W.J. Dekker uit Wageningen voor. Hij preekte over 1 Koningen 19:19b, over de roeping van Elisa. Aan de handoplegging namen naast ds. Dekker deel ds. A. van Duinen (Renswoude), ds. E.J. van Katwijk (Naarden), ds. F.A.J. Heikoop (Loosdrecht), ds. G.J. van Meijeren (Vlaardingen), ds. W. Vermeulen (Utrecht), ds. G.T. Verschuure (’s-Gravenpolder) en ouderling Y. Steketee van de hervormde gemeente ’s-Graveland.

Ds. C.G.S. Visser. beeld ds. Visser

Aansluitend deed ds. Visser intrede met de tekst 2 Koningen 2:9b. Aansluitend werd de predikant toegesproken door ds. Van Duinen, mw. Visser, E. Mazier en Y. Steketee.

Prop. Visser werd in oktober beroepbaar gesteld binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De hervormde gemeente te ’s-Graveland was vanwege het vertrek van ds. G.J. van Meijeren, in november 2022, vacant. Sinds het vertrek van ds. J.C.M. Teding van Berkhout-Fabius, in augustus 2018, was de hervormde gemeente te Kortenhoef vacant. Beide gemeenten zullen op termijn fuseren.