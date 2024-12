CIO: Kliksysteem wet Informeel onderwijs is on-Nederlands

Het interkerkelijke orgaan, dat spreekt namens 26 christelijke kerkgenootschappen en 2 Joodse gemeenschappen, publiceerde maandag een reactie op het wetsvoorstel op haar website. Dat de wet pleit voor een systeem waarbij allerlei personen en instanties „aangifte” kunnen doen bij de onderwijsinspectie, die vervolgens –zonder de aangeklaagde in te lichten– een onderzoek kan starten, is volgens het CIO „zeer problematisch”.

De toelichting op het wetsvoorstel vindt de koepelorganisatie bovendien „lang, onoverzichtelijk, met veel herhaling en op sommige punten met zichzelf in tegenspraak”. De proportionaliteit is volgens het CIO in dit voorstel geheel afwezig. „De hele samenleving, van scouting tot tennisvereniging en van zondagsschool tot muziekvereniging, wordt onder potentieel toezicht van de overheid gesteld.”

Ook heeft het interkerkelijke orgaan moeite met „de verschuiving van de focus op veiligheid en openbare orde naar bescherming van het kind”. Het CIO vindt sociale veiligheid een „diffuus concept”, dat leidt tot beperking en overtreding van fundamentele grondrechten.

Onderricht

Het wetsvoorstel is bovendien in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en daarmee onrechtmatig, schrijft het interkerkelijke orgaan in haar verklaring. In artikel 9 van het EVRM staat onder andere dat eenieder, zowel in het openbaar als privé, het recht heeft zijn godsdienst te belijden in erediensten en onderricht. „Hiermee worden de zondagschool, de catechese en andere vormen van onderricht binnen kerken en synagogen beschermd tegen overheidsinterventie”, aldus het CIO.

Het wetsvoorstel moet leiden tot ingrijpen bij oproepen tot haat en discriminatie, maar het is „geheel onduidelijk wat er onder die begrippen zal gaan vallen”, zegt de koepelorganisatie. Dat maakt het overheidsingrijpen willekeurig.

„Een minister (noodzakelijk met politieke eigen opvatting) moet uiteindelijk een bindende uitspraak gaan doen over de in het privédomein gedane uitspraken van privépersonen en rechtspersonen. Als een bindende uitspraak in dezen al nodig zou zijn, zou deze expliciet getoetst moeten kunnen worden door de rechter.”

Daarmee wordt volgens het CIO de scheiding van machten niet erkend. „Het tegengaan van oproepen tot geweld en het doen van bedreigingen is geen taak van de onderwijswetgever, maar van de justitiële autoriteiten.”

Met het wetsvoorstel wordt „een kliksysteem de belangrijkste informatiebron van de onderwijsinspectie”. Het CIO: „In een gepolariseerd land burgers aanmoedigen om elkaars niet-politieke mening te rapporteren bij een toezichthouder is on-Nederlands.”

Internetconsultatie

Andere kerkelijke koepelorganisaties, zoals de Raad van Kerken en het Breed Beraad Protestantse Kerken, spraken eveneens hun afkeuring uit over de ‘zondagsschoolpolitie’. Tien kerkelijke jeugdorganisaties startten de petitie ”Stop de Wet toezicht informeel onderwijs” , die inmiddels door meer dan 45.000 mensen is ondertekend.

Ook komen er dagelijks nieuwe reacties op de internetconsultatie , waar mensen tot 7 januari hun mening over het wetsvoorstel kunnen geven. Ook het CIO zal in januari een inbreng „namens alle leden” indienen.