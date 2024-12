Haagse scholen besteedden aandacht aan explosies Tarwekamp

Het lijkt erop dat er geen leerlingen of docenten direct getroffen zijn door de ontploffingen. „Met de leerlingen die het dichtst bij de ramp wonen, hebben wij inmiddels contact gehad. Natuurlijk zijn ze erg geschrokken, maar naar omstandigheden gaat het allemaal goed met hen”, schrijven de schoolleiders van het Segbroek College, het Montessori Lyceum en het Dalton College Voorburg.

Leerlingen die aanvullende ondersteuning nodig hebben kunnen terecht bij hun coach, schrijven de scholen.

Ook op basisschool De Leeuwerikhoeve, die in de wijk Mariahoeve ligt, is aandacht besteed aan de gebeurtenissen. Maandag was er een inloopochtend voor ouders, aldus een woordvoerder van scholenkoepel De Haagse Scholen waar de openbare basisschool onder valt. In alle klassen is met de leerlingen over de explosies gesproken. „Leerlingen konden ook troost zoeken bij elkaar door een troostknuffel.” Volgens de woordvoerder zijn er geen leerlingen van de school direct getroffen.