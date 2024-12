Coalitie bespreekt geldvraagstuk onderwijsbegroting met oppositie

„Wij gaan kijken of wij met elkaar voldoende dekking kunnen vinden”, zei BBB-Kamerlid Henk Vermeer vlak voor het overleg. „Dus dat is de belangrijkste uitdaging nu.” Vrijdag is gesproken over het financieringsvoorstel van de coalitie en het plan dat de oppositie daartegenover zet. Daar zaten overlappen en verschillen, was vanuit de oppositie te horen.

De partijen zijn al langer in overleg, de stemming over de begroting is uitgesteld om meer tijd te kopen om tot een akkoord te komen. Regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben de oppositiefracties in de senaat hard nodig: de coalitie heeft daar geen meerderheid. Zonder akkoord dreigde de begroting te stranden.